الطفل المعجزة لـ دوت الخليج: الشيخ الطاروطي مثلي الأعلى في قراءة القرآن

/658603/الطفل-المعجزة-لـ-تحيا-مصر-الشيخ-الطاروطي-مثلي-الأعلى-في-قراءة-القرآن

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كشف أحمد تامر والمعروف إعلاميا بـ " الطفل المعجزة" في حفظ القرآن الكريم عن مثله الأعلى في القراءة سواء من الجيل الحالي أو من التراث والعصر القديم، موضحا الحلم الذي يحلم به عندما يتقدم به العمر.

وقال الطفل المعجزة في لقاء خاص مع موقع دوت الخليج : " مثلي الأعلى في قراءة القرآن هو الشيخ عبدالفتاح الطاروطي من الشيوخ الجدد وفضيلتي الشيوخ محمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي من التراث القديم".

الطفل المعجزة : الشيخ الطاروطي مثلي الأعلى في قراءة القرآن

وتابع أحمد تامر : " حلمي هو الوصول لمنصب شيخ الأزهر في يوم من الأيام ، وأعمل على ذلك من الأن، وحفظت القرآن بشكل كامل دون الذهاب للكتاب ولكن على يد والدي ووالدتي وعمتي".

يذكر أن الرئيس السيسي وجه فى بداية كلام، التحية للطفل أحمد الطفل المعجزة الذى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو فى سن التاسعة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر:" ربنا يا ابني يحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء".

الرئيس السيسي يوجه رسائل للطفل المعجزة

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أوجه التهنئة لك يا أستاذ شريف، وماكنش ممكن أشوف النموذج الجميل والرائع دا، وماعملش مداخلة".

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" أسجل تقدير لك يا أستاذ شريف على السعة والتنوع الكبير فى تناولك فى برنامجك والقناة اللى بيتم دعمها ومناقشتها، والنماذج التى تقدمها".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للطفل:" ربنا يارب يحفظك ويوفقك ويكملك بخير ويحميك أنت وأسرتك، وأهنك والدك ووالدتك.

وتابع حديثه للطفل المعجزة قائلأ:" أنت عارف أنت حافظ.. دا كلام ربنا.. أعز كلام.. وأقدر كلام.. وأطيب كلام، البركة كلها معاك".