مدبولى يشيد بقرار الرئيس بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار الأوضاع فى مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالقرار التاريخى الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، والذى يعكس استقرار الأوضاع فى مصر، ويمثل رسالة جيدة جدًا للعالم كله، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان له صدى إيجابى واسع على مستوى العالم كله، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها منطقتنا.





وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى عدد من الأنشطة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الصعيد الخارجى، وعلى رأسها حضور قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لدعم الشراكة من أجل التنمية، واستقبال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس بالتزامن مع مرور 115 عاماً على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، واستقبال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا حيث قام بتهنئته بحصول بلاده على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى من عام 2022 إلى 2023.

كما أشاد مدبولى بتنظيم الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وما تضمنته كلمة الرئيس السيسى من تطلع مصر للتوصل فى أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسى الذى أصدره مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى الرسائل المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية والشرطة، وعلى رأسها تأكيد التقدير الكامل لشهداء الوطن ومصابيه، على ما بذلوه فداء لهذا الوطن، ومن أجل أمن وسلامة واستقرار مصر.

كما عرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج زيارة فرنسا، للتوقيع على البرنامج القطرى، مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لافتًا إلى أن الزيارة شهدت عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلى عدد كبير من الشركات الفرنسية.

وتوجه مدبولى بالشكر لوزير الخارجية، وكذا السفارة المصرية فى باريس، على التنظيم الجيد لهذه الزيارة، التى عكست قوة الدبلوماسية المصرية، والتأكيد على ما تتمتع به مصر حالياً من مكانة دولية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر جليًا فى اللقاءات التى تم عقدها فى باريس سواء مع رئيس الوزراء الفرنسى، أو مسؤولى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وسفراء الدول أعضاء المنظمة، الذين أشادوا جميعا بما تنجزه مصر فى مختلف المجالات.