إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى بدءا من 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباح الأحد

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، كوبري الجيزة المعدني، جزئيا ابتداء من منتصف اللية، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام تنتهى فى الخامسة صباح الأحد المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وقال مصدر أمنى : فى إطار أستكمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء، وموسم هطول الأمطارسيتم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بواقع غلق حارة مرورية فقطن ولمدة 3 أيام بدءا من الساعة 12منتصف الليلةن وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، علي أن تكون الأعمال على مدار " 24 " ساعة، وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب بين الحارات خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات لتيسير الحركة المرورية.