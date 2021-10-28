/658639/بلال-مظهر-هالاند-المصري-سألعب-لمصر-وليس-فرنسا-ومثلي-محمد-صلاح

كشف بلال مظهر، الدولي المصري المحترف في صفوف نادي باناثينايكوس اليوناني، والمُلقب بـ"هالاند المصري"، عن موقفه من تمثيل منتخب مصر، بعدما تواصل معه منتخب فرنسا العام الماضي، وسر لقبه الذي اشتهر به.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مظهر خلال حواره عبر برنامج "الطريق إلى المونديال" المُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "ألعب في مركز رأس الحربة، وأحرزت مع فريقي 7 أهداف وصنعت هدفًا، وحاصل على الجنسية الفرنسية والمصرية".

تصريحات بلال مظهر

قال: "حدث تواصل مع المنتخب الفرنسي العام الماضي، لعبت مع منتخب مصر للشباب تحت قيادة محمود جابر، وأتمنى يومًا ما أن أشارك مع منتخب مصر الأول، وأحترم اتحاد الكرة الفرنسي ومنتخب الفرنسا، ولكني منذ الصغر ألعب باسم مصر".

وواصل: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين منتخب مصر الأول في الفترة الحالية".

وزاد: "أول هدف لي هو أن أشارك مع الفريق الأول اليوناني، وبعد ذلك أنضم لأكبر أندية أوروبا وألعب لمنتخب مصر الأول".

وأكمل: "كان هناك حديث من الأهلي والزمالك أثناء تواجدي في مصر ولكني اخترت الاحتراف في أوروبا والانضمام لباناثينايكوس اليوناني، وأركز في الأحتراف لكي أستمر أطول فترة في أوروبا".

لقب هالاند المصري

وأشار: "هناك كلام قيل عني في اليونان أنني أشبه هالاند في لعبه، ولكن لا أركز على هذا الحديث، تركيزي فقط في الملعب".

وأردف: "تجربة عمر مرموش أعطت لي دافعًا لكي أجتهد وأتواجد مع منتخب مصر".

واختتم: "مثلي الأعلى هو محترفنا محمد صلاح، وأتمنى أن أكون مثله وأن أتواجد في الدوري الإنجليزي".

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.