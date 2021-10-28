/658640/أشرف-زكي-يكشف-عن-الطرق-الرسمية-لاقتحام-عالم-التمثيل

كشف نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي عن الطرق الرسمية لاقتحام عالم التمثيل من أجل الراغبين في دخول عالم الفن، وذلك خلال استضافته ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة.

دوت الخليج يرصد تصريحات الدكتور أشرف زكي ببرنامج سهرانين لأمير كرارة.

أشرف زكي ببرنامج سهرانين

أجاب زكي على سؤال أمير بشأن الراغبين في دخول عالم التمثيل قائلًا: "قدامهم طريق من اتنين.. يعني لا ثالث لهما، ياما هيخشوا المعهد العالي للفنون المسرحية واحنا عاملين قسم للناس اللي سنها عدى ال 25، ياما بيلتحقوا بورشة النقابة».

انتحال شخصية أشرف زكي

وأوضح أن النقابة لا تعترف بالورش الخاصة، لأن بعضهم نصابين، مشيرًا إلى أن أحدهم انتحل شخصيته وتلقى مبالغ مالية ليدرب الراغبين بالتمثيل.

وعلى الجانب الآخر، أشادت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الإثنين الماضي.

نقابة الممثلين تشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: “بكل الفخر والتأييد تلقت نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر وشعبها العظيم قرارفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإنهاء حالة الطوارئ بالبلاد ذلك القرار الذي كان الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه مشاركا في صنعه بكل جهد في شتى المجالات على مدار السنوات الماضية”.

وتابعت: “ونحن إذ نجل ونقدر بكل الحب والوفاء شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ماكنا نصل إلى الأمن والاستقرار معا نمضي بثبات.. دوت الخليج”.

هذا وكشف الدكتور أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم عن مطالبته برجوع الضبطية القضائية مرة أخرى لنقابة المهن التمثيلية، لحماية الفن من الدخلاء عليه، وذلك خلال جلسته بمجلس النواب.

وكان قد أكد أن نقابة المهن التمثيلية قامت بأعظم مشروع علاج طبي على مستوى نقابات جمهورية مصر العربية، وأيا كانت التكلفة المادية تنحملها النقابة فقال: “كانت هناك جلسات مشروع التأمين، ومعاشنا ضعيف فى حدود 700 جنيه، وعلى الرغم من أننى غير راض عن هذا المعاش، إلا أنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعديلات أعتقد أن المعاش سيتم تعديله فيما بعد”.

وتابع مشيرا نقابة الممثلين أول نقابة تعلن عن موعد انتخابات التجديد النصفي لها، بعد أن تقدم 15 عضو نقابة للانتخابات القادمة التي يجري إقامتها 5 من نوفمبر القادم.

أشرف زكي يشيد بالرئيس السيسي والمتحدة اللإعلامية

وأشاد أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا بأنه أول رئيس على مستوى العالم يهتم بملف التأمين الصحي للفنانين، وتابع: “بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيسًا يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان فى مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر”.

كما حرص على توضيح أهمية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقال أن الشركة المتحدة تعطي أعضاء النقابات حقها، والشركة المتحدة طلبت مني إن أي فنان سواء عضو أو غير عضو، التكفل برعايته وتوفير الدعم لهؤلاء الفنانين من جانبهم آيضا.

برنامج سهرانين مع أمير كرارة

الجدير بالذكر، أنه تحل الفنانة المتألقة روجينا ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ضيوف لبرنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، وذلك في مساء يومي الأربع والخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءا على فضائيات on.