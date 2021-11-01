/659227/فصل-رأسه-من-جسده-وتجول-بها-في-الشارع-جريمة-بشعة-في-الإسماعيلية-فيديو-وصور

سادت حالة من الرعب بين أهالي الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عندما ذبح شاب على يد أخر وفصل رأسة من جسده، في وسط الشارع، وحاول الأهالي الإمساك به، لكنه نجح في الهروب، ثم نجحوا من اللحاق به والسيطرة عليه بعد ذلك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ذبح شاب على يد اخر في وسط الشارع بمدينة الإسماعيلية

التواصل الإجتماعي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فيه شابًا يفصل رأس آخر عن جسده وسط الشارع، وعندما حاول المواطنين الإمساك به، هددهم بسلاح أبيض «سنجة»، إلا أنهم نجحوا في السيطرة عليه.

وعلى الفور تم إبلاغ مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، وانتقلت إلى مكان الجريمة البشعة، وأُلقي القبض على المتهم وجرى نقل جثمان القتيل بسيارة الإسعاف إلى مشرحة أحد المستشفيات.

شهود العيان

وقال أحد شهود العيان أمام رجال المباحث حول الجريمة البشعة:« إن المتهم بذبح الشاب يزعم اغتصاب المجني عليه لشقيقته، لذا قرر الانتقام منه».

فيما أضافوا شهود العيان :« إلى أنه المتهم تجول برأس المجني عليه وسط الشارع، وسقطت منه عدة مرات، ويحملها مرة أخرى أمام عيون الأهالي مما تسبب في الرعب والفذع ، لافتًا إلى أنالجاني أصاب شخصين آخرين، ممن حاولوا السيطرة عليه».