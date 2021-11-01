/659228/لحظة-قطع-رأس-شاب-من-جسده-في-وسط-الشارع-بالإسماعيلية-والنيابة-تنتقل-لمعاينة-الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الإثنين، إلي موقع حادث ذبح شخص علي يد آخر في وسط مدينة الإسماعيلية، لمعاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ذبح شاب في وسط الشارع بالإسماعيلية

أقوال شهود العيان

وتستمع نيابة الإسماعيلية، إلي أقوال شهود العيان والأهالي والذين أكدوا قيام الجاني والذي تم القاء القبض عليه بعد قيامه بالتعدي علي شخص وذبحه بساطور، ثم حمل رأسه وتجول بها.

كانت سادت حالة من الرعب بين أهالي الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عندما ذبح شاب على يد أخر وفصل رأسة من جسده، في وسط الشارع، وحاول الأهالي الإمساك به، لكنه نجح في الهروب، ثم نجحوا من اللحاق به والسيطرة عليه بعد ذلك.

التواصل الإجتماعي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فيه شابًا يفصل رأس آخر عن جسده وسط الشارع، وعندما حاول المواطنين الإمساك به، هددهم بسلاح أبيض «سنجة»، إلا أنهم نجحوا في السيطرة عليه.

وفي سياق أخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق، في مدرسة الأورمان بشارع خاتم المرسلين، بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا، يفيد باندلاع حريق بمدرسة الأورمان في شارع خاتم المرسلين بمنطقة الهرم.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، وتم إخلاء المدرسة من الطلاب، والسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وتجري الآن عمليات التبريد.

وفي سياق أخر اليوم شهدت مدينة الحوامدية بالجيزة، نشوب حريق هائل بمخزن بضائع، وعلي الفور نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها بدون أى إصابات أو خسائر.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إشارة يفيد اندلاع حريق بعقار في إحدى قرى الحوامدية، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، واتضح أن الحريق اشتعل بمخزن بضائع بالطابق الأرضي في عقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة