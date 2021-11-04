تشييع جثمان اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق«فيديو»

/659730/تشييع-جثمان-اللواء-حسن-الألفي-وزير-الداخلية-الأسبقفيديو

شيعت ظهر اليوم جنازة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، فيما توجه الجثمان لمثواه الأخير فى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، فى الوقت الذى شارك فى أداء صلاة الجنازة عدد كبير من رجال وزارة الداخلية والمواطنون حيث كان منهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق أيضا .

دوت الخليج

اللواء حسن الألفي ولد في مارس 1936 بمحافظة الشرقية والتحق بكلية الشرطة وتدرج في المناصب، بحيث عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

محاولة اغتيال

وفي أبريل 1993، عيّن الألفي وزيرا للداخلية ليتعرض بعدها بأشهر قليلة لمحاولة اغتيال عندما فجر أحد أعضاء تنظيم الجهاد نفسه في موكبه أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد قُتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه في الحادث.

وأُقيل، اللواء الألفي، عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليكون خامس وزير للداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ليخلفه في المنصب اللواء حبيب العادلي