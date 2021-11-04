/659785/مدحت-الشريف-يشيد-بقرار-الحكومة-بشأن-تشكيل-مجلس-تنفيذى-لإحلال-الواردات-وتعميق-المنتج-المحلى-فيديو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.

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وتحدث عضو مجلس النواب السابق، واسشاري الاقتصاد السياسي، عن ضرروة سد الفجوة الغذائية للاهتمام بالزراعة لمنع الاستيراد والسلع الغذائية، موضحا أن الاستيراد من القمح وزيوت الطعام كبيرة وتستلازم استراتيجية جديدة للحد منها، وهي دعم الفلاح لتحقيق الاستقرار وتقليل لحجم الواردات والعمل على زيادة الصادرات.

مدحت الشريف: على وزارة الصناعة ان تدعم تعميق الصناعة المحلية في مصر

واضاف الشريف أنه على وزارة الصناعة ان تدعم تعميق الصناعة المحلية في مصر، من اجل أن يكون هناك انتاج وطني لتفادي ارتفاع الاسعار بالاضافة إلى دعم القطاع الخاص، عن طريق دعم الصادرات وتسهيل منظومة الضرائب وتسهيل الاجراءات .

هذا ونص قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص.

بالاضافة إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.

ويختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي ايضا، بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.