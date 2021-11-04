إشادات لـ هشام معمر معلق مباراة بيراميدز والاتحاد في ظهوره الأول«صور»

/659796/إشادات-لـ-هشام-معمر-معلق-مباراة-بيراميدز-والاتحاد-في-ظهوره-الأولصور

ظهر المعلق الفلسطيني للمرة الأولى بتعليقه على مباراة بيراميدز والأتحادالسكندري التي أنتهت بنتيجة 3/1، للفريق السماوي على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونال هشام معمر إشادات كبيرة من الجماهير بعد ظهورة المميز خلال تعليقه على اللقاء، وتنبأ له الكثير في مجال التعليق بسبب موهبته الرائعه الني أظهرها

وكتب المعلق بلال علام لزميله الجديد هشام معمرعبر حسابه على تويتر قبل اللقاء: " الظهور الأول لزميلي العزيز الموهوب هشام معمر أرجو له التوفيق وأن يمتع مسامعكم كعادته نلتقي بكم باذن الله في هذه المباراة الممتعة".

ودشنت الجماهير هاشتاج للمعلق الفلسطيني على تويتر، حيث تصدره خلال دقائق بعد مباراة بيراميدزوالأتحاد السكندري.

أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – إيريك تراوري.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمود وادي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: صبري الرحيل – داميان لوي – السيد سالم – هشام صلاح.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – فوزي الحناوي – مابولولو.