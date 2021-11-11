/660859/مفاجأة-بغداد-بونجاح-على-رأس-المرشحين-لتدعيم-هجوم-برشلونة

دخل النجم الجزائري بغداد بونجاح ضمن الترشيحات لتدعيم خط هجوم برشلونة خلال موسم الأنتقالات الشتوي القادم، في ظل الأزمة الطاحنه التي تواجه الفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ترشيح بونجاح من مدربه السابق في السد تشافي هيرنانديز، الذي تولى إدارة فريق برشلونة مؤخراً خلفاً للهولندي كومان، الذي لم يقدم أي شئ مع النادي الإسباني وظهروا بمستوى سئ معه.

وتسعى إدارة برشلونة لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة بفقات مميزه حتى يعود الفريق للمنافسة على الألقاب كما هو معروف عنهم، وعلى رأس التدعيمات الخط الهجومي الذ بات بغداد بونجاح على رأس الترشحيات في ذلك المركز.

نستعرض معكم أرقام بغداد بونجاح مع السد: خلال الموسم الحالي

لعب: 9 مباريات

أحرز: 11 هدف

أسيست: 3

خلال فترة لعبه مع السد

لعب: 153 مباراة

أحرز: 159 هدف

أسيست: 44

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

لاعبي برشلونة القدامه

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".

برشلونة ضد اسبانيول

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، من أصل 12 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، سجل من خلاها الفريق 19 هدف، في حين تلقت شباكة 15 هدف.

ويحتل اسبانيول المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، سجل من خلاها الفريق 14 هدف، في حين تلقت شباكة 13 هدف.