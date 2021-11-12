عاجل.. انطلاق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وزعماء ورؤساء حكومات ومسئولى حوالى 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، لبحث سبل توفير دعم دولى للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.





وتنظم المؤتمر، الحكومة الفرنسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وإيطاليا، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة فى تلك الدولة. وسيؤكد الرئيس السيسى، فى كلمته خلال أعمال مؤتمر باريس، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى الهام الذى تمر به حاليًا، خصوصًا من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ومن المقرر أن تركز كلمات الزعماء المشاركين بالمؤتمر على ضرورة المضى قدمًا فى الترتيبات المتعلقة بإجراء الانتخابات الليبية وإزالة العقبات التى تعرقل إجراءها. كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت مؤخرًا أن مؤتمر باريس يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للانتخابات اللبيبة المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية فى ليبيا.

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