والد أطفال اللحوم النيئة يشكر موقع دوت الخليج: وعدتم فأوفيتم

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دوت الخليج

وقال والد أطفال اللحوم النيئة، أحمد عبدالمقصود:" بعد انتهاء البث المباشر الخاص بمطالبتنا ضرورة علاج أبنائي تلقيت على الفور اتصال من وزارة الصحة يؤكد استعدادهم علاج الأبناء فورًا".

واستكمل:" لشهور طويلة نادينا بضرورة علاج الأبناء الذين يعانون من أكلى اللحوم النيئة، وعندما تمت إذاعته الحلقة على الموقع جرى الاتصال سريعًا من وزارة الصحة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، قد أكد أنه بعد مشاهدة فيديو الأطفال المصابة بأكل اللحوم النيئة، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الأمر وتقديم خدمة صحية لهما واختيار العلاج المناسب وذلك بعد فحصهم نفسيًا وجسديًا.

وكان موقع دوت الخليج قد رصد فى فيديو موثق معاناة طفلين من رغبتهم الدائمة لأكل اللحوم النيئة، والتى يطلق عليهم آكلي لحوم بشر.