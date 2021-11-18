دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة حمو بيكا بعد قرار منعه من الغناء

/661974/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-وفاة-حمو-بيكا-بعد-قرار-منعه-من-الغناء

روج مطرب مهرجانات مصري يُدعى سامو المدني لشائعة وفاة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك على خليفة منعه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

سامر المدني يروج لشائعة وفاة حمو بيكا

نشر المدني صورة بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها بيكا وهو مرتديًا ملابس العمليات، مستلقي على الفراش مغمض العينين، وعلق عليها قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله الفنان حمو بيكا إثر سكتة قلبية".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا بيكا".

حقيقة وفاة حمو بيكا

ولكن شائعة وفاة بيكا ليس لها أساس من الصحة، إذا أنها لم تأتي على لسان أحد من أصدقاءه المقربين أو أقاربه، ولكنها عبارة عن أنباء كاذبة ومغلوطة.

ولم يخرج أحد من معارف بيكا حتى الآن، لينفي تلك الشائعة المتداولة.

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

نبذة عن حمو بيكا

حمو بيكا مغني شعبي مصري من مواليد الإسكندرية، عمل بدايةً بعدة مهن كسائق شاحنة وجزار، بدأ مشواره الفني عام 2017، من خلال إحياء الحفلات المهرجانات الشعبية للأصدقاء والمعارف، فيما بعد تطور مشواره بمجال الفن الشعبي وبدأت تتسع شهرته حيث قدم العديد من الأغاني، التي نالت شعبية واسعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وله قناة خاصة على اليوتيوب يقدم من خلالها أغانيه وله حقوق الملكية لتلك الأغاني.

السيرة الذاتية لحمو بيكا

ولد محمد محمود في الدخيلة في الإسكندرية عام 1988، لم يكمل تعليمه فقد خرج من المدرسة الابتدائية، لذا فهو لا يتقن الكتابة والقراءة، يعيش في منطقة الدخيلة في الإسكندرية، فانخرط بسوق العمل مبكرًا وتنقل بين العديد من المهن، فعمل كعامل بناء وعامل سيراميك وجزار، ومن ثم عمل على توكتوك.

مسيرة حمو بيكا الفنية

بدأ حمو بيكا مشواره الفني عندما سجل بإحدى الاستديوهات أغنية قشطة على سبيل التجربة، التي ما لبثت أن اشتهرت في الحي الدخيلة، ومن ثم أحيا العديد من الحفلات الشعبية والأعراس، إلا ان شهرته الحقيقية بدأت عندما غنى أغنية "رب الكون ميزنا بميزة"، وشاركه الغناء فيها كل من علي قدورة، ونور التوت، حققت الأغنية شهرة واسعة وعلى الرغم من شهرتها، فقد لاقت السخرية والانتقاد من قبل بعض المتابعين.

فيما بعد أصبح له قناة على اليوتيوب يروّج من خلالها لأغانيه، تعاون بدايةً مع المطرب مجدي شطا وقدما العديد من الأغاني الشعبية التي لاقت رواجًا لدى الجمهور، فيما بعد وقّع عقد مع المنتج أحمد السبكي، إلا أن الأخير ما لبث أن تراجع عنه وألغى العقد مع حمو بيكا، وذلك نتيجة ضغط نقابة الفنانين وتحديدًا نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

أصدر حمو بيكا عدد من الألبومات وهي "أنا بحبك حبك"، وألبوم "أعيش طيب"، "الطيب أحسن"، وألبوم "غدر وجرح"، وألبوم "رب الكون ميزنا بميزة"، كما سجل عدد من الألبومات من مشاركته بعدد من المهرجانات وهي مهرجان حفلة اتلاف، ومهرجان خلصوا أفلامكوا، ومهرجان جيش العطارين، ومهرجان متنقل يا خرونج، حصلت أغانيه على نسبة مشاهدة عالية تخطت المليون على اليوتيوب.