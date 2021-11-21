حسام المندوه عبر دوت الخليج يوجه رسالة لمجلس الزمالك القادم

/662406/حسام-المندوه-عبر-تحيا-مصر-يوجه-رسالة-لمجلس-الزمالك-القادم

تحدث حسام المندوه عضو اللجنة المعينه لنادي الزمالك، حول انتهاء فترتهم في نادي الزمالك غداً وتسليم النادي للجهة الإدارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " لم نقدم استقالتنا لأن هذه انتهاء مدة فترتنا، من قدم استقالته هي اللجنة التنفيذية، وسنسلم النادي للجهة الادارية، ومرتضى منصور سيستلم النادي بناء على حكم المحكمة".

وأكمل: " يجب وضع استقرار النادي فوق كل شئ، لأنه لا نجاح بدون استقررا، نحن واجهنا ملفات صعبة وعديدة وتحملنا أشياء كثيرة".

وأردف: " يجب الاهتمام بفرع 6 اكتوبر، والأهتمام بتوسيع النادي بشكل مميز، والتكملة على ما سبق وما فعلناه".

وأختتم قائلا: "كارتيرون لم يجتمع بالاعبين وأبلغهم بأنه سيرحل، ويجب على الاداري المحترف أن يبعد موضوع الكرة عن الإدارة".

تفاصيل عودة مرتضى منصور للزمالك.. ومدة بقائه على المنصب

أتفق الوزير أشرف صبحي مع مرتضى منصور لعودته مرة أخرى لرشاسة نادي الزمالك هو ومجلسة بالكامل، من أجل الدعوة للانتخابات.

وأجتمع أشرف صبحي مع مرتضى منصور للاتفاق على فترته القادمة داخل نادي الزمالك بعد حصوله على حكم من القضاء الاداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء الشهر الماضي.

وأتفقوا على عودته يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء الفترة القانونية للجنة المعينه برئاسة حسين لبيب غداً، ليتسلم مرتضى منصور النادي يوم الثلاثاء لمدة 48 ساعة للإعلان عن الانتخابات.

وهناك خيار أخر بأن يظل مرتضى منصور في منصبة كرئيس لنادي الزمالك لمدة شهرين، حتى الأن تناقش تلك الأمور من الناحية القانوني قبل اتخاذ قرار بشكل رسمي من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن إستقالة الإدارة التنفيذية برئاسة حسين السمري، حيث تقدمت باستقالتها لوزير الشباب والرياضة خلال اجتماع تم إنعقاده اليوم.

تدريبات الزمالك

قرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.