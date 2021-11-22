/662433/النائب-أشرف-رشاد-ينعي-وفاة-البرلماني-السابق-محمود-مصطفى-الشريف

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الأغلبية، وفاة النائب السابق محمود مصطفى الشريف، والد النائب مصطفى محمود ، والذي وافته المنية الساعات الماضية.

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