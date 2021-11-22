مذيعات اكسترا نيوز يبكيان على الهواء بعد إعلان وفاة الإعلامية أسماء مصطفى.. تفاصيل

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سيطرت حالة من الحزن على مذيعات قناة «اكسترا نيوز» بعد إعلان نبأ وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، حيث ظهرن، وهن يبكيان على الهواء مباشرةً حزنًا على رحيلها.

وفاة أسماء مصطفى

دوت الخليج يرصد حالة الحزن التي سيطرت على مذيعات اكسترا نيوز بعد رحيل الأعلامية أسماء مصطفى.

رحيل أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ومن المقرر تشيع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة، والعزاء غدًا بأكتوبر.

أيمن أبو العلا يعلن وفاة زوجته أسماء مصطفى

أعلن النائب أيمن أبو العلا، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك صورتها برفقة أولادها وعلق عليها متأثرًا "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، طالبت متابعيها عبر فيس بوك قبل وفاتها، بالدعاء لها قبل الخضوع لجراحة دقيقة، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت: «اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».

أسماء مصطفى تشارك رحلة مرضها مع جمهورها

وكانت قد أعلنت أسماء مصطفى قبل نقلها للمشفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.

مرض الإعلامية أسماء مصطفى

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى منذ فترة ليست بالقليلة عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية، اذ وقالت في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».