/662464/نواب-البرلمان-ينعوا-وفاة-الإعلامية-أسماء-مصطفى-زوجة-النائب-أيمن-أبو-العلا

نعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابن بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليج يرصد نعي نواب البرلمان وفاة الاعلامية أسماء مصطفى

وفاة الإعلامية أسماء مصطفي

وتقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخالص العزاء للنائب أيمن أبو العلا، مضيفا”أنعي بكل أسى الإعلامية أسماء مصطفى حرم النائب د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم بعد صراع مع المرض، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال النائب محمود عصام،”اتقدم بخالص التعازي الى اخى وصديقي وحبيبي النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، لوفاة زوجة سيادته الإعلامية أسماء مصطفى. داعين الله عز وجل أن يتغمده الفقيده بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. انا لله وانا اليه راجعون".

وأضاف النائب طارق الخولي،” الإعلامية أسماء مصطفى في ذمة الله بعد صراع مع المرض.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازى للنائب أيمن أبو العلا”.

وتابع النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، “يتقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بخالص التعازي للنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته الإعلامية اسماء مصطفى داعيا الله عزوجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة”.