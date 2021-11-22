النقل تعلن نتائج إستطلاع آراء المواطنين حول فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل...

أعلنت وزاره النقل في بيان صادر عنها اليوم أهم نتائج إستطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل اثناء فعاليات الدوره الرابعه لمعرض النقل الذكي2021 TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص الوزارة علي قياس مدي معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة

أكدت الوزارة في بيانها أن 75 ٪ قاموا بزياره المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبه كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين وأن اسباب المشاركة بالمعرض التي أشار اليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار 63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر وأشار 59% من المشاركين الى البحث عن معرفه الجديد في مجال النقل الذكي بينما أشار 51% الى معرفة المشروعات القومية التي تم انجازها في مجال النقل كما أوضح 23% الى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها .

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والاجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا ان المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنه تماما ، كما أكد الأجانب ان مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والامني وتوفر فرص إستثمار واعده كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع علي نجاح وزاره النقل في ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الادوار التنفيذيه والمجتمعيه واحساس المواطنين بالاثر الايجابي لتحسين خدمات النقل و أبدي ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الإستطلاعات والتي أيدت توجه وزاره النقل في الإستماع الى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة

وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا علي ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الاعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير اساليب الاداره في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالميه الرائده في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصه الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبيه وفقا للضوابط