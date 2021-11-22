/662539/طارق-العوضي-يكشف-حقيقة-حصول-ريهام-سعيد-علي-أموال-مقابل-التنازل-ل-سما-المصري

أعلن المحامي طارق العوضي، تطوعه لحث عدد من رافعي القضايا ضد سما المصري ، للتنازل عنها حتي تتمكن من الحصول علي حريتها.

دوت الخليج

طارق العوضى يتبنى حملة دفاع عن سما المصري

وقال المحامي طارق العوضي، فى بيان له:” يؤكد مكتبنا انه قد قام ( متطوعا ) باعمال الوساطه بناء علي طلب من السيدة سما المصري ( المحبوسه حاليا ) وذلك لحث عدد من رافعي القضايا ضدها علي التنازل عن تلك القضايا حتي تتمكن من الحصول علي حريتها.

وتابع المحامي بالنقض، طارق العوضي:” فِي هذا الاطار تواصلنا (وضمن اخرين من رافعي القضايا وقد استجابوا، أيضا لطلبنا) مع الإعلامية ريهام سعيد، وطلبنا منها التنازل عن قضيتها ضد سما المصري، وقد استجابت بالفعل لطلبنا وقامت بتحرير توكيل خاص لنا يبيح الصلح والتنازل للبدء في اجراءات التنازل”.

واستكمل:” قمنا بالفعل بالتواصل مع محامي سما المصري وإخباره بمضمون ما تم وأننا سنبدأ اجراءات التنازل عقب عودتنا من رحلة عمل بدبي تستغرق عدة أيام.

وأضاف:” إحقاقا للحق فاننا نؤكد أن الاعلامية ريهام سعيد لم تتلقي أي مقابل مادي يذكر مقابل هذا التوكيل والتنازل والتصالح مع سما المصري، ولَم تطلب أي مقابل مادي لذلك من الأساس، مضيفًا:” يبدو أن البعض يريد لهذا التنازل الا يتم فقام باطلاق شائعة كاذبة جملة وتفصيلا حول وجود مقابل مادي لذلك التنازل”.

وأختتم:”عليه فاننا نطالب جميع وسائل الاعلام بتوخي الحذر قبل نشر اي اخبار كاذبة حول تلك الواقعة”.