/662609/أول-قرارات-مجلس-مرتضى-منصور-بعد-تعادل-الزمالك-مع-البنك-الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور العائد مؤخراً، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودته، قرار جديد حول فريق الكرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقر مجلس الإدارة على عودة أمير مرتضى كمشرف عام على فريق كرة القدم مرة أخرى بعدما كان يشغل ذلك المنصب قبل رحيل المجلس منذ عام.

الزمالك يفقد نقطتين أمام البنك الأهلي في صراع الدوري

وانتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو.

خط الهجوم: أسامة فيصل

مرتضى منصور يعلن عن عقد أول اجتماع لمجلسة غداً.. وموعد عودته للنادي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي عاد مؤخراً هو ومجلسة لإدارة النادي مرة أخرى، بعد اعتماد وزارة شباب والرياضة قرارعودته، بأنه سيعقد أول اجتماع غداً.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور اول اجتماع صباح غدا الثلاثاء".

وأكمل: "ويعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه في ٤١ ش احمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وأكد أنه سيكون متواجد في نادي الزمالك لمقابلة الاعضاء يوم الخميس الساعة خمسة عصراً.