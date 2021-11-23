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صور..القبض على رجل الأعمال عيد لبيب

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ألقى القبض على رجل الأعمال عيد لبيب، عصر اليوم الثلاثاء لتنفيذ عدة أحكام صادرة بشأنه، حيث سبق له إصدار العديد من الشيكات بدون رصيد، وأيضا حكم خاص بالحجز على بعض الممتلكات،وتم إيداعه بقسم التجمع الخامس، لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه تحت إشراف النيابة العامة وتطبيق صحيح القانون.

دوت الخليج

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القبض

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية وجه  نحو 1600 عامل صرخة للحكومة وطالبو بحمايتهم من  رجل الأعمال عيد لبيب، صاحب مصنع «وردة تكس» وعضو الشورى السابق، مطالبين الأجهزة المعنية  ووزارة القوى العاملة بحمايتهم ورد حقوقهم بعد أن تم تشريدهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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