صور..القبض على رجل الأعمال عيد لبيب

ألقى القبض على رجل الأعمال عيد لبيب، عصر اليوم الثلاثاء لتنفيذ عدة أحكام صادرة بشأنه، حيث سبق له إصدار العديد من الشيكات بدون رصيد، وأيضا حكم خاص بالحجز على بعض الممتلكات،وتم إيداعه بقسم التجمع الخامس، لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه تحت إشراف النيابة العامة وتطبيق صحيح القانون.

دوت الخليج القبض يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية وجه نحو 1600 عامل صرخة للحكومة وطالبو بحمايتهم من رجل الأعمال عيد لبيب، صاحب مصنع «وردة تكس» وعضو الشورى السابق، مطالبين الأجهزة المعنية ووزارة القوى العاملة بحمايتهم ورد حقوقهم بعد أن تم تشريدهم.

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