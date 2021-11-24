بدء صوم الميلاد فى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

جدة - نرمين السيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأربعاء، صوم الميلاد والذى يستمر لمدة 43 يوما، يبدأ من 25 نوفمبر وينتهى بعيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير، والذى يوافق يوم 29 كيهك من التقويم القبطى للكنيسه "تقويم الشهداء".





وصوم الميلاد المجيد هو صوم انقطاعى من الدرجة الثانية، يمتنع فيه الصائمون عن تناول أى شىء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم. ويسمح فيه بأكل السمك، كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة، كافة أيام الأسبوع ما عدا يومى الأربعاء والجمعة، ويتصادف هذا العام أن يسبق صوم الميلاد أحد يومى الصيام الأسبوعى الأربعاء والجمعة، فتكون بداية الصيام "استثناء" من يوم الأربعاء 24 نوفمبر. وتقام الصلوات يوميا أثناء فترة الصوم بدء من شهر كيهك، والذى يبدأ الجمعة 10 ديسمبر، ويتخلله سهرات روحية احتفالا بالسيدة العذراء مريم وحملها فى الطفل "يسوع المسيح".

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