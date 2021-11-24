/662766/دوري-أبطال-أوروبا-تشيلسي-يضرب-يوفنتوس-برباعية

حقق تشيلسي فوز كبير على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4/0 على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم تشيلسي لقاء قوي تحت قيادة توخيل، وكانوا مسيطرين على مجريات اللقاء بينما لم يظهر يوفنتوس بشكل جيد خلال المبارة وأستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وأفتتح الأهداف تريفوه تشالوباه في الدقيقة 25 ثم عزز رييس جيمس بالهدف الثاني في الدقيقة 55، وأختتم هودسون أودي بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، ليفوز تشيلسي في الأخير بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز فيرنر الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 12 في المركز الأول، بينما ظل نفس عدد نقاط تشيلسي بالمركز الثاني.

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس

الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش

تشكيل يوفينتوس أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني - أدريان رابيو

الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا

تاريخ مواجهات تشيلسي ويوفينتوس:

تواجه الفريقين في خمس مباريات من قبل، نجح تشيلسي في الفوز بمباراة، بينما حسم لصالحه فريق يوفنتوس مباراتين وخيم التعادل بينهم على مباراتين.

سجل فريق تشيلسي في شباك يوفنتوس خمس أهداف خلال الخمس مباريات التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق يوفنتوس في شباك تشيلسي ثمانية أهداف.

نتيجة مباراة تشيلسي ونوريتش:

حقق فريق تشيلسي فوز كبير على حساب نوريتش سيتي، بسباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز تشيلسي تصدرة لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف صاحب الـ 18 نقطة.

وبدأت الحفلة مبكرا وستمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف الأول مع بداية الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وضاعف كالو هودسون أودوي النتيجة بالهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 18.

وتعرض بين غيبسون لاعب نوريتش سيتي للطرد بعدما تدخل بطريقة عنيفة على روديجير مدافع تشيلسي، لتزداد المتاعب على الفريق.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق تمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف السادس والسابع تواليا، ليسحق تشيلسي نوريتش المتواجد بالمركز الأخير في الدوري الإنجليزي.