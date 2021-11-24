/662806/امال-رزق-الله-تولي-مصر-رئاسة-الكوميسا-تعتبر-ترجمه-لدورها-في-المنطقة

أشادت امال رزق الله ، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، مشيرة إلى أن هذه المهام تعتبر ترجمه لدور مصر في المنطقة.

دوت الخليج يرصد تعليق أمال رزق بشأن رئاسة مصر لقمة الكوميسا

قمة الكوميسا

وأضافت رزق الله ، خلال البيان الصادر لها، أن الكوميسا تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية، وتعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في ملف التجارة والاقتصاد بشكل عام والصناعة، بالإضافة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكدت البرلمانية ، أن الدولة المصرية منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد وهو يسعي لتعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع أفريقيا، للوصول إلى معدلات أكبر مما هو موجود عليها الأن.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر تنظر إلى السوق الأفريقية على أساس الشراكة والتنمية، وبالرغم من ذلك إلا أن رجال الأعمال الأفارقة ينبهرون بخبرات وقدرات مصر التصنيعية، وهو الأمر الذي يجعل الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.