فيديوجراف.. مصر تبهر العالم بحفل طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - تتطلع أنظار العالم إلى مدينة الأقصر إذ يجرى العمل فيها على قدم وساق للانتهاء من الاستعدادت التى تجريها وزارة السياحة والآثار، تمهيدا لافتتاح طريق الكباش، على غرار موكب المومياوات الملكية.





ويعد طريق الكباش الجديد، أحد أهم المعالم السياحية على مستوى العالم، وأكبر المتاحف المفتوحة على وجه الأرض، إذ يقع على جانبى الطريق تماثيل الكباش، وتماثيل أثرية لـ«أبو الهول»، فى مشهد أثرى خلاب. والفيديوجراف التالى يوضح استعدادات وزارة السياحة والآثار للانتهاء تجهيز طريق الكباش لحفل افتتاح عالمى. وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن إقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" يوم 25 نوفمبر الجارى.

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