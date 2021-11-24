الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضي رشوة

دينا الحسيني تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس جامعه دمنهور واخرين تقاضوا مبالغ ماليه علي سبيل الرشوه بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل و استلام توريدات لصالح الجامعة.

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