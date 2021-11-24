/662879/أربعة-مليون-جنيه-رشوة-الرقابة-الإدارية-تضبط-رئيس-جامعة-دمنهور-وآخرين

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على رئيس جامعه دمنهور واخرين، تقاضوا مبالغ ماليه علي سبيل الرشوة بلغت اربعه ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

دوت الخليج

وفي سياق آخر عاقبت النيابة العامة بالمعادي، بحبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات وهتك عرضها داخل دورة مياه، كما طلبت النيابة عرض الطفلة علي الطب الشرعي واعداد تقرير بحالتها، واستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعادى، إخطارا من ربة منزل تتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها الطفلة وعمرها 4 سنوات واغتصاب داخل دورة مياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على العامل المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقوال الأم

وأوضحت والدة الطفلة: «أن العامل استغل فراغ الحديقة والحمام وانعدام الأشراف بعد الساعة الواحدة والنصف عقب انتهاء الحصص الدراسية وليس انتهاء اليوم الدراسي، وقام بالتواجد داخل حمام الأطفال حيث قام بالتحرش بالطفلة بدعوى «تشطيفها» على حد قول الطفلة».