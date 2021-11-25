بليدج تايمز عن افتتاح طريق الكباش: العالم فى انتظار مناسبة فرعونية مقدسة

جدة - نرمين السيد - ووصف الموقع على موقعه الاليكترونى اليوم، طريق الكباش الذى يزيد عمره عن 3500 عام بأنه "أهم المعالم الأثرية فى الأقصر" حيث نحتت تماثيلها من الحجر الرملى ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

كما أبرز الموقع تصريحات مدير آثار البر الغربى فى محافظة الأقصر فتحى ياسين، التى قال فيها إن الأقصر تشهد طفرة سياحية بعد افتتاح طريق الكباش الأثرى الذى يعد جزءا من تاريخ البشرية.

وأضاف أن افتتاح هذا الطريق للجمهور لأول مرة جاء نتيجة سنوات من العمل الجاد الذى شارك فيه عدد كبير من علماء الآثار والمرممين وعمال التنقيب، مشيرا إلى أن مشروع تطوير طريق كباش بدأ عام 2007 وتوقف عام 2011، ثم استأنف العمل عام 2017 حتى العام الحالى.

ويترقب الملايين حول العالم مساء اليوم الخميس هذا الحدث العالمى داخل مدينة الأقصر مع افتتاح طريق المواكب الملكية المعرفة باسم طريق الكباش.