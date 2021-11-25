/663046/فيوتشر-يعلن-عن-قائمته-لمواجهة-طلائع-الجيش-غياب-جنش-ومرون-محسن

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى فيوتشر للفوز أمام طلائع الجيش بعد تعثره المباراة الماضية أمام إنبي، بعدما بدأ الدوري هذا الموسم بشكل مميز وأستطاع أن يصدر بعض لاعبيه لمنتخب مصر، مثل أحمد رفت وعمر كمال عبد الواد ومحمد عبد المنعم.

ويغيب مروان محسن وجنش عن قائمة الفريق للقاء الغد بسبب الإصابة التي تعرضوا لها خلال مباراة إنبي الماضية.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد طارق

خط الظهر: سعد الدين سمير، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه.

خط الوسط: محمد فاروق، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، غنام محمد، عربي بدر، محمد رضا، عمر صلاح، أشرف مجدي، سافيولا، فارس طارق.

الهجوم: دايواسي تايلور

نتيجة مباراة فيوتشر وإنبي

حقق انبي الفوز على نادي فيوتشر اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قدم الفريقين مباراة قوية، والتي تعتبر من أقوى اللقاءات في بطولة الدوري، بجانب مباراة القمة، ولقاء الزمالك والإسماعيلي.

وافتتح جون أوكي إيبوكا لاعب فريق انبي التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ورد فريق فيوتشر بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق أيمن الصفاقسي، من خلال مرور رائع من مصطفى البدري من مدافعي إنبي الذي أرسل تمريرة عرضية إلى محمد فاروق الذي قابلها من لمسة واحدة وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء إلى أيمن الصفاقسي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وعاد جون أوكي إيبوكا بالهدف الثالث في المباراة، والثاني لفريق انبي ليؤكد على نتيجة الفوز، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحينم "جنش"

خط الدفاع: جوزيف نجويم - محمد عبد المنعم - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - أحمد رفعت - محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن - أيمن الصفاقسي

تشكيل إنبي في المباراة:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: مروان داوود - محمد إسماعيل - محمد حامد - علي فوزي

خط الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - زياد كمال - دينو بيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا