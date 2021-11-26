بدء حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء انطلاق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بماراثون للجرى وسباق العجل بمشاركة مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم فى الماراثون عن طريق مراكز الشباب والمدارس والجامعات.



وأكد المحافظ أهمية اشتراك المحافظة فى هذه الحملة التى انطلقت اليوم الخميس، على مستوى جميع محافظات الجمهورية نظرا لأهميتها، مشيرا إلى اهتمام كافة أجهزة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية المرأة من العنف نظرا لدورها الحيوى والفاعل فى المجتمع وتنشئة الجيل الجديد على الولاء والانتماء للوطن وخدمه المجتمع، وكذا تنشئته على احترام المرأة وحمايتها من أية عنف.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التركيز على التصدى للعنف ضد المرأة بصفة عامة والتنمر بصفة خاصة، إلى جانب منع ختان الإناث والزواج المبكر وإتاحة الفرصة أمام الفتاة للتعليم، ونشر التوعية فى مختلف مجالس المدن ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى وفى المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

من جانبها، قالت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء، إن مبادرة الـ16 يوما تنظمها الوحدة تحت عنوان: " معا ضد العنف "، ويتم تنفيذها خلال الفترة من اليوم 25 نوفمبر الجارى وحتى 10 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها متعارف عليها دوليا ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتى تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة.