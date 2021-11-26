موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

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يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني، وسيخوض البرسا مباراته الثانية محلياً مع مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع المدرب الإسباني أن يقود فريقه للانتصار في أولى مبارياته أمام إسبانيول الأسبوع الماضي.

القنوات الناقلة

وتذاع قنوات بي إن سبورتس، حيث سيتم إذاعة المباراة على القناة beIN Sports premium HD2.

نتيجة مباراة برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.

تقرير صحيفة كتالونيا

في ظل ذلك يبحث الفريق الكتلوني عن تقليل الرواتب في صفوف الفريق، لياتي على رأسها أومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن الصفوف الأساسية مع الفريق، في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على فسخ تعاقده مع أومتيتي، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ في التحرك بالفعل لفسخ عقد أومتيتي، في ظل عدم استفادة النادي منه، وعدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة منذ بداية الموسم، في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول تخفيض راتب اللاعب أكثر من مرة، لكنه فشل في ذلك، ليقرر سلك طريق فسخ العقد، الذي يمتد حتى صيف 2023.

وكانت تقارير قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم ممانعة أومتيتي الرحيل عن برشلونة، بشرط الانتقال لنادٍ يشارك في دوري الأبطال.