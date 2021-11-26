وزيرة التضامن: القيادة السياسية واعية وحكيمة ومهتمة بحقوق ذوى الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - وأعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى كلمته خلال الاحتفالية، عن سعادته بالمشاركة فى احتفال "نحن قادرون"، لافتا إلى أنه يرى 3 صور مفرحة، أولها التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عين شمس والمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والتعاون بين جميع الأطراف من أجل عمل إنسانى وكل هذه الأمور لا تنجح إلا بالشركات والتعاون، وأنه يشعر بالفرح باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة أفضل للجميع.

وأضاف أن الصورة الأخرى الجميلة هى "الرجاء" وفيه نجد أن المجتمع متمثلا فى الجامعات المصرية فتح أبوابه لهؤلاء الأشخاص من الصم وضعاف السمع لكى يتعلموا ويكون لهم شأن كبير فى الحياة، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بالاحتفالية التى أقيمت أمس فى محافظة الأقصر والتى أبهرت العالم، وأن مدينة الأقصر شاهدة على حضارة وتقدم المصريين منذ عقود بعيدة وهى موجودة قبل أن توجد دول كثيرة.

وتابع قائلا: "إن هذه الاحتفالية دعوة لكى نشكر الله على جميع عطاياه، كما نشكر الله على بلادنا وطقسنا والتعاون الموجود بين الجميع "، مقدما جزيل الشكر لمترجمى لغة الإشارة على جهودهم الطيبة وتعاونهم مع أبنائنا من الصم وضعاف السمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن جامعة عين شمس دائما ما تدعم الطلاب ذوى الهمم، وأن الجامعة باتت منبرا تنمويا فى كافة المجالات، لافتة إلى أنها تقدم التحية والتقدير للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى لمجهوده وتأثيره فى حياة الأشخاص.

وأضافت القباج أن القيادة السياسية واعية وحكيمة ومهتمة بكافة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وأهمية دمجهم داخل المجتمع، وهو مجهود كبير يحتاج إلى مشاركة كافة أطراف المجتمع.

وتابعت قائلة: "إن الطريق طويل وليس سهلا ولكنه أيضا ليس مستحيلا، وأننا قادرون على تجاوز كافة العثرات والتحديات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وأعدادهم تصل فى مصر إلى نحو 11 مليون مواطن منهم من يعانون من صعوبات التعلم نهاية بأصحاب الاعاقات الشديدة، وأن الوزارة تضع هؤلاء فى مقدمة اهتمامتها".

وأشارت إلى وجود نحو 1500 جمعية أهلية تعمل فى دعم وخدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على إتاحة كافة الفرص لجميع ذوى الاحتياجات منذ لحظة الميلاد، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر للصم وضعاف السمع يساهم فى تطور الحالات وتحسنها، وأنه سيكون من مهمة الحضانات الاكتشاف المبكر لهذه الحالات وأيضا صعوبات التعلم.

ونوهت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة التربية والتعليم لدمج الأطفال، مؤكدة أهمية دمجهم أيضا فى سوق العمل وإتاحة فرص مناسبة لهم، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكترونى لتوظيف أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبدوره، أكد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى تهنئته لجميع المصريين بافتتاح طريق الكباش، وإعادة الأقصر كبقعة مميزة للسياحة العالمية، كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة تذكار تجليسه التاسع.

وقال الأنبا إرميا إنه بدأ خدمة الصم وضعاف السمع بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، بالتعاون مع قيادات جامعة عين شمس، وأنه واجه العديد من الصعوبات التى تم التغلب عليها لمساعدة هؤلاء الطلاب، لافتا إلى أن فكرة تعليم الدارسين من الصم وضعاف السمع بدأت تنتقل فى الجامعات المصرية لخدمة هذه الفئة الهامة، فضلا عن أنه تم تأهيل العديد من الشباب للعمل فى ترجمة لغة الإشارة.

وتابع قائلا، إن عدد الطلاب الخريجين من الصم وضعاف السمع بلغ 60 دارسا منذ عام 2019 وحتى الآن، مطالبا بضرورة إيجاد كادر داخل الجامعات لعمل المترجمين، مشيدا بالدور الكبير الذى بذله أولياء الأمور.

ونوه إلى قيام نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن بإصدار قاموس للغة الإشارة بالتعاون مع المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.

فيما أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس سعادته بالمشاركة والحضور لاحتفالية "نحن قادرون"، موضحا أنه سيطرح فكرة طرح كادر داخل المجلس الأعلى للجامعات لتعيين مترجمين الإشارة، كما أنه سيبحث تعيين أحد الطلاب المتفوقين معيدا بكلية التربية.

وأضاف المتينى أنه فخور بالتعاون مع المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى مساعدة الإنسان فى مختلف المجالات.

وشهد الحفل تكريم مجموعة من الشخصيات التى كان لها دور كبير فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والصم وضعاف السمع إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين.