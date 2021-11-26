/663138/مرتضى-منصور-يجتمع-مع-CIB-راعي-الزمالك-الجديد-للحصول-على-100-مليون

أجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع مسئولي بنك “CIB” للحصول على مبلغ 100 مليون جنية، كمستحقات متأخرة للزمالك بعيداً عن عقد الرعاية الجديد بين الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر خاص من نادي الزمالك لموقع دوت الخليج أن الزمالك نجح في التعاقد مع بنك “CIB” لرعاية الفريق، ليظهر على قمصان الفارس الأبيض بالمباراة القادمة.

مصدر بالزمالك يكشف عن الراعي الرسمي الجديد وموعد الظهور

قال المصدر: "سيكون هناك تغير قوي في قميص الزمالك، في مباراته القادمة".

وأضاف: "سيكون هناك راعي جديد يظهر على قميص الزمالك، يزين الفنلة البيضاء".

وأكمل: "وعن الراعي الرسمي لقميص الزمالك سيكون إعلان بنك "CIB".

واختتم: "وجود راعي رسمي للزمالك قوي مثل هذا سيكون إضافة قوية، تزين قميص النادي، ودخل جيد للنادي في فترة الأزمات المادية التي يعاني منها الفترة الأخيرة".

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.

ونجحت دفاعات الزمالك من الحفاظ على شباك فريقه طوال احداث المباراة، بعد هجوممات قوية ومتتالية من فريق سيراميكا، لمحاولة تسجيل هدف التعادل في المباراة.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.