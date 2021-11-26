/663137/إصابة-إمام-عاشور-بفيروس-كورونا-قبل-إنطلاق-بطولة-كأس-العرب

تعرض الدولي المصري إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، والمنتخب المصري الأول، للإصابة بفيروس كورونا، قب ل التوجه للعاصمة الدوحة بقطر.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

ويتواجد الدولي المصري إمام عاشور، في قاءمة المنتخب الوطني الأول، والتي تشارك في بطولة كأس العرب بقطر.

كارلوس كيروش

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت على النحو التالي:

قائمة المنتخب في بطولة كأس العرب:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

شرط الإنضمام لقائمة المنتخب

قال كيروش سيكون هناك العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، وستكون مافجئة للجميع ولا يوجد فرق في الأعمار المهم الأداء.

وأضاف كيروش ستكون الفرصة متاحة لكل مجتهد في بطولة الدوري او المحترفين، ومهمتي متابعتي تلك اللاعبين لضمه للمنتخب.

ولختتم كارلوس ليس هناك أبواب او شبابيك للمنتخب المصري، لا يوجد لاعب في مصر لديه رصيد في المنتخب، والكل بياخد حقه على مجهوده.