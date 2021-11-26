النائب محمود القط: الدولة نظرت للعديد من التجارب العالمية قبل تطوير المناهج

وخلال الجلسة الحوارية مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح القط أنه سبق وتم إعداد الطالب من الصف الأول الابتدائى مرورا بالصفين الثانى والثالث، بحيث يكون عقله مناسب لمنهج الصف الرابع الابتدائى.
وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك ثغرة كبيرة فى وزارة التربية والتعليم بشأن التواصل مع الناس، والتوضيح باستفاضة لأولياء الأمور، مؤكدا أنه إذا وصلهم فكر التطوير الجديد، بالتأكيد سيتقبلوه.
وتابع: "منهج سنة رابعة يبان كبير وضخم لكن فى النهاية يوجد عقل بيشتغل مش بيحفظ، وهذا هو المطلوب من الطالب التفكير وليس الحفظ من أجل الامتحانات".
وشدد القط على أن الدولة المصرية قبل أن تبدأ استراتيجية التعليم الجديد، أجرت دراسات كثيرة ومؤتمرات وورش عمل، لكى تستقر على كيفية التطوير والتطبيق، مؤكدا أن الدولة المصرية نظرت للعديد من التجارب العالمية قبل تطوير المناهج.
ولفت النائب محمود القط إلى أن هناك شبكات مصالح محلية تحاول عرقلة تحديث التعليم لأنه ضد مصالحها، مبينا أن أى مدرسة دولية فى مصر حاليا تعتمد على الفكر والإبداع، لكن رغم ذلك هناك تحفظات كثيرة على مثل هذه المدارس.
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