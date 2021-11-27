/663190/موعد-مباراة--يوفنتوس-ضد-أتالانتا-فى-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس الإيطالى مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره أتالانتا، في اللقاء المقرر إقامته في تمام السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق تشيلسي فوز كبير على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4/0 على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقدم تشيلسي لقاء قوي تحت قيادة توخيل، وكانوا مسيطرين على مجريات اللقاء بينما لم يظهر يوفنتوس بشكل جيد خلال المبارة وأستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وأفتتح الأهداف تريفوه تشالوباه في الدقيقة 25 ثم عزز رييس جيمس بالهدف الثاني في الدقيقة 55، وأختتم هودسون أودي بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، ليفوز تشيلسي في الأخير بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز فيرنر الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 12 في المركز الأول، بينما ظل نفس عدد نقاط تشيلسي بالمركز الثاني.

تشكيل تشيلسي في المباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفو تشالوباه – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: بن شيلويل – جورجينيو – نجولو كانتي – رييس جيمس

الهجوم: حكيم زياش – كالوم هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش

تشكيل يوفينتوس أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادو

الوسط: رودريجو بنتانكور – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني - أدريان رابيو

الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا.