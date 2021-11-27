/663272/تجرد-من-مشاعر-الأبوة-عاطل-يقتل-ابنته-في-الإسماعيلية

شهدت منطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف في محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل مأسوية، تجرد أب من مشاعره، بعدما أقدم على قتل ابنته بدون روح أو رحمه بكل قسوة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقدم أب على قتل ابنته بدون روح أو رحمه بكل قسوة

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الأهالي يفيد بمقتل طفلة بريئة داخل منزلها بمنطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير.

القبض على المتهم

انتقل رجال مباحث قسم شرطة أبوصوير على رأسهم رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير ومعاونيه لمسرح الجريمة ونجحوا في إلقاء القبض على المتهم.

لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب

وأكد مصدر أمني أن المتهم «محمد٠ل٠ه» ٤٢ سنة عاطل أقدم على قتل نجلته وتدعى «رحاب»، وقال خلال التحريات الأولية انه كان يعاقبها ولكنه لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح، وحاول الهروب بعد ذلك، وتم التحفظ على المتهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق آخر شهدت منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وفاة عريس وعروسة، ليلة الزفاف، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة وذلك لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام، بعد حفل الزفاف، وخلال قيام أهل العروسة بالاطمئنان عليهما يوم الصباحية، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفي الشاملة، إلا أنه أتضح وفاتهما فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما خلال استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام.

استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون

وانتقل على الفور رجال المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطى دائرة المركز، متوفيان نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، خلال الأستحمام بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

شهود العيان

وبسؤال رجال المباحث لشهود العيان المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، اقروا أنه خلال قيام الأسرة بالإطمئنان على المتوفيان فى ليلة الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافوا وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

أعمال الصفة التشريحية

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلي مستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما حال وصولهم المستشفي، وتم تحرير المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.