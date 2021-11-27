/663292/بعد-رفع-قضايا-حجر-ضده-طارق-العوضي-يتطوع-للدفاع-عن-الفنان-رشوان-توفيق

أعلن طارق العوضي، المحامي بالنقض، عن استعداده التام للتطوع دفاعًا عن الفنان الكبير رشوان توفيق، في الدعوى المقامة ضده بطلب الحجر عليه.

المحامي طارق العوضي يتبنى قضية الفنان رشوان توفيق

وتابع المحامي طارق العوضي، فى البيان الصادر من كتبه:” يأتي هذا التطوع من مكتبنا إيمانًا بدور الفنان وما قدمه من فن راقي أثري به السينما والتليفزيون في مصر والعالم والعربي، وإيمانًا بحقه وأمثاله في تقديم كافة أشكال الدعم له”.

أزمة الفنان رشوان توفيق بشأن رفع إحدى القضايا ضده

واستكمل:” نعلن ذلك ونتعهد ونلتزم به ( في حال قبول سيادته لذلك التطوع) .. ونطالب من يتواصل معه اخباره برغبتنا في ذلك التطوع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنان رشوان توفيق، قد تعرض لأزمة نفسية صعبة وذلك بعدما رفعت إحدى بناته قضية حجر على شخصه.

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وقد عبر الفنان رشوان توفيق عن مدى وحزنه بهذا الشأن، حيث أكد على أنه يعيش أكبر مأساة فى حياته، إذ أن زوج ابنته وحفيده قد رفعوا عليها قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى لتصل الأمور إلى ما لم يكن يرغب به، على حد تعبيره.