تعاون سعودى مصرى فى قطاع الدعاية والإعلان

جدة - نرمين السيد - أبرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان وشركة "كرييتيڤ آند سترى" ومقرها القاهرة، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون بينهما فى مجالات تنظيم الفعاليات الاحتفالية الإبداعية، ممثلة بمنصة "بلكونة" الخاصة باللجنة ومنصة "صناعة الإبداع" الخاصة بالشركة، من خلال تنظيم المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض الابتكارية، إضافة إلى تطوير وتبادل الأفكار بين شركات الإعلان فى البلدين، وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.





وتستهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات الشركة فى مجال التحفيز الإبداعى لقادة الأعمال والمبدعين، من خلال ما تنظمه من المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض اضافة الى أنشطتها المختلفة فى جميع مستويات الصناعة الإبداعية. كما نصت على تعاون الطرفين لإقامة برامج مشتركة والاستفادة من مبادرة "غرفة الإبداع"، التى تربط بين غرفة الرياض وطلبة الجامعات والقطاع الخاص والشركة، والتى يطلق من خلالها مسابقات تنافسية لإبراز ما لدى الطلبة من إبداعات فى مختلف المجالات، بغرض إيجاد بيئة تمكنهم من التفكير فى أهداف جديدة بطريقة مبتكرة إبداعية، وربطهم بالواقع العملى لاحتياجات القطاع الخاص من مشتركى غرفة الرياض.

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