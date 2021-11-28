مصر والمجر تبرمان اتفاقا للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم الكورونا

وكان تم إبرام اتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم الكورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين قد طُرح خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021، وهو الأمر الذى قوبل آنذاك بترحيب من الجانب المجرى إيذانًا ببدء التباحث بين الجانبين المصرى والمجرى حول كافة التفصيلات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية، والتى تأتى فى شكل مذكرات متبادلة، ستدخل حيز النفاذ فى 30 نوفمبر 2021، وسيكون لها تأثير إيجابى فى تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم فى زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر.
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