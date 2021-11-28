/663323/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-وست-هام-والقنوات-الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام فى الرابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sport 1 premium.

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون بنتيجة، ثلاث أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف المباراة

وافتتح رحيم ستيرلينج سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 44 من عمر المباراة، من خلال تمريرة رائعة من كانسيلو وضعت رحيم ستيرلينج في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة سكنت يسار المرمى.

وسجل روديجر هيرنانديز لاعب خط الوسط الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، من خلال تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن أعلي يسار الحارس.

وجاء برناردو سيلفا بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 86 من عمر المباراة، لينهي الحكم المباراة على هذا الهدف، ويحسم السيتي بكل جدارة الثلاث نقاط من اللقاء بثلاثة أهداف دون رد.