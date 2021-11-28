وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من...

توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم ٢٨ الجاري إلى مدينة برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى جانب الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري سيؤكد على أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسي للتعاون الإقليمي عبر ضفتي المتوسط في عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات الفنية، وكذا التأكيد على التزام مصر بالعمل مع شركائها في إطار التعاون الأورومتوسطي نحو المزيد من التكامل وفقاً للرؤية التي تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام ٢٠٠٨.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري سيعرض خلال الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبي في العديد من المجالات استناداً إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودول الجوار الجنوبي، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها في تحقيق الأهداف التنموية.