«بتحاولي هدم أي ناجح لأنك متميزتيش بشيء»..منى عبدالوهاب ترد على انتقادات بشرى لها

/663362/بتحاولي-هدم-أي-ناجح-لأنك-متميزتيش-بشيءمنى-عبدالوهاب-ترد-على-انتقادات-بشرى-لها

ردت الإعلامية منى عبد الوهاب، المسؤولة عن تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43، على الإنتقادات التي وجهها لها عدد من الأشخاص بسبب وقوعها في بعض الأخطاء أثناء تقديم الحفل، والذي كان بينهم الفنانة بشرى.

دوت الخليج يرصد رد الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة بشرى

وأعادت منى عبد الوهاب، نشر منشور الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها، قائلة: «وحضرتك طبعاً فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شئ واحد، و دا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة و لم أتميز في واحدة منهم!».

وتابعت: «حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء و التمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة و متميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة و متميزة، و دا طبعاً بفضل الصدق و الكاريزما».

منى عبد الوهاب تعيد أزمة بشرى مع محمد رمضان

واختتمت منى عبد الوهاب حديثها، باستعادة واقعة بشرى مع الفنان محمد رمضان، والتي هاجم من خلال نمبر وان بطريقة ساخرة، فقالت: "لعل مواقفك السابقة تجاه الفنان محمد رمضان و كليب الكوبرا خير دليل على الفارق بين مجتمعات تبني الإنسان و تدعم الفاشل حتى ينجح، و بين مجتمعات تحاول هدم كل إنسان يريد أن ينجح".

بشرى تهاجم الإعلامية منى عبد الوهاب

وكانت هاجمت الفنانة بشرى، الإعلامية منى عبد الوهاب موجهة لها انتقادات لاذعة، بعد خطأ نطقها لاسم المخرج والممثل الصريبي أمير كوستوريتسا، وعدم إتقانها تقديم مقدمة الحفل، فكتبت عبر موقع فيسبوك: «للمسرح حضور و كاريزما خاصة جدا ياسادة ..الخشبة قاسية جدا و متشيلش اى حد مش قدها...اه والله ...لذلك دونا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح ..لانه وسيط شديد الخصوصية و الحساسية..حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل».