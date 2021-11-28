/663363/وزير-الشباب-والرياضة-يهنىء-شريف-العريان-و-عبد-المنعم-الحسينى-تفاصيل

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث، والأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسى ب 53 صوتا وبنسبة 67.9% من إجمالى الأصوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما وجه صبحى التهنئة لرئيس الاتحاد المصرى للسلاح عبد المنعم الحسيني بعد فوزه بعضوية الاتحاد الدولى للسلاح فى الإنتخابات التى أقيمت اليوم بمدينة لوزان بسويسرا وحصوله على 83 صوت من إجمالى 146 صوت، وتجرى الآن انتخابات اللجان الفرعية بالاتحاد الدولى ومن المتوقع أن يكون تمثيل مصر بها متميز.

يشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالرياضة ودعمها باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التى من شأنها النهوض بالرياضة والرياضيين مع الحفاظ على مكانة مصر الدائمة فى الصفوف الأولى بالمحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

يشار إلى أن اتحاد الخماسى الحديث أهدى لمصر ميدالية أولمبية فى طوكيو 2020 وهى أول ميدالية أولمبية فى رياضة الخماسى الحديث للاعب مصرى وعربى وأفريقى.

المستشار جلال إبراهيم

الجدير بالذكر أن نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق الذي وافته المنية الخميس الماضي.

فيما أكد الوزير أن المستشار الراحل قدم الكثير لنادي الزمالك أحد القلاع الرياضية المصرية من خلال فكره وإدارته الحكيمة لمجلس الإدارة، فضلاً عما قدمه المستشار الجليل للقضاء المصري في العديد من المناصب القضائية التي شغلها.

الجدير بالذكر أن توفي الخميس الماضي المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال غبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.