/663365/شيماء-حلاوه-تطالب-باستثمار-احتفالية-طريق-الكباش-ليصبح-مهرجان-سنوى

صرحت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنه لا أحد ينكر صدى افتتاح طريق الكباش وإبهار العالم بهذه الفعالية التى اظهرت عظمة وقوة مصرنا الحبيبة، والتى ما زال صداها يتردد فى العالم أجمع وحديث الصحف العالمية والأجنبية.

دوت الخليج

النائبة شيماء حلاوة تطالب باستثمار احتفالية طريق الكباش

وأردفت النائبة شيماء حلاوة:” انه جاءتها عشرات المقترحات لاستثمار افتتاح الاقصر ومن اهم هذه الاقتراحات ان يكون هناك مهرجان سنوى يحمل اسم "مهرجان الأقصر" يقام فى ذات توقيت احتفالية الكباش وهو شهر نوفمبر من كل عام.

النائبة شيماء حلاوة: يجب أن يحتوى طريق الكباش فاعليات مختلفة فلكلورية وثقافية

وتابعت النائبة شيماء حلاوة:” على أن يحتوي على موكب بطريق الكباش و فاعليات مختلفة فلكلورية و ثقافية و تجارية فى المناطق المختلفة المميزة لعاصمة مصر القديمة.

وأشارت إلى إنه من الضروري، أن يتم الاستغلال الأمثل للمواقع المختلفة الاثرية مثل معبد حتشبسوت وكذا الاماكن الطبيعية مثل الاسواق والكورنيش والفلوكات فى النيل مع الفلكلور الشعبي لاهالى الاقصر من تحطيب ورقصات شعبية التى يتميز بها اهالينا فى الاقصر.

وأردفت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة إلى أنها بصدد عقد اجتماع مع وزير السياحة والجهات المعنية فى الحكومة من أجل دراسة هذا الاقتراح والوقوف على سبل تنفيذه.