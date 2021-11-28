متضررة من السيول: الرئيس استجاب لاستغاثتى و«حياة كريمة» بنت بيتى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إحدى السيدات التى زارها الرئيس: "كلمة طلعت من قلبى علشان توصل لقلوب كل المواطنين، أنا كنت فى أزمة وبعت استغاثة للرئيس، فإنه يلبى استغاثتى فربنا يعينك على حكم مصر".

وأضافت: "الرئيس شرفنا بزيارته السعيدة لينا، وحياة كريمة بدأت فى بناء البيت المتضرر، ووعدونى أكون فى بيتى فى أقل من 10 أيام".

ونشرت مبادرة حياة كريمة فيديو لأعمال ترميم البيوت المتهدمة من السيول، وبدأ الفيديو بجزء من زيارة الرئيس للقرية حيث قال لأهلها: "البلد عمرها ما هتتخلى أبدا عن أهلها وعمرنا ما هنسيب مشكلة من غير حل ولا ضرر إلا وهنرفعه عن أهلنا وده دورنا وده حقكم إننا نطمن عليكم".

وبدأت مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفورى مع الأزمة، بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور فى ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.