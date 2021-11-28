البابا تواضروس يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي لدورها في دعم حقوق الأشخاص...

القباج : الدين والعلم لم يعد مكانهما في المؤسسات فقط ..ولكن في المجتمع وتأثيرهما علي المواطنين وتحقيق أثر حقيقي في المواطن

الاكتشاف المبكر للصم وضعاف السمع يساهم في تطور الحالات وتحسنها.. ونعمل علي توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة لذوي الإعاقة

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها درع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك تقديرًا لجهودها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال احتفالية " نحن قادرون " التي نظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء ونواب رئيس جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

و أعربت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الجمع الكبير الذي يؤكد أننا نعمل جميعًا نحو واجهة واحدة وهي خدمة قضايا ذوي الهمم، حيث إن الجامعة لم تعد منبرًا تعليميا فقط ، وإنما أصبحت مشاركة مثل أي كيان وطني في إرساء قواعد التنمية، كما أن الدين والعلم لم يعد مكانهما في المؤسسات فقط، وإنما في المجتمع وتأثيرهما في المواطنين وتحقيق أثر حقيقي في المواطن.

وأضافت القباج أن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ يعد حجر الأساس لحصول ذوي الإعاقة علي حقوقهم،فهذا القانون يهدف إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إتاحة كافة الفرص لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة منذ لحظة الميلاد، مشددة علي أن الاكتشاف المبكر للصم وضعاف السمع يساهم في تطور الحالات وتحسنها، وأنه سيكون من مهمة الحضانات الاكتشاف المبكر لهذه الحالات وأيضًا صعوبات التعلم، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ضمن بيئة ميسرة قدر المستطاع لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم في المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة والجهات المعنية، كما ساهمت في دعم طلب مجلسي النواب والشيوخ في تجريم كل من يتنمر علي شخص من ذوي الهمم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تدعم إحداث التغيير في حياة ذوي الهمم،مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة علي رأس أولوياتها في برامجها، وتهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، وذلك لتحسين حياة ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وتحويل الإعاقة لطاقة، كما قدمت خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم و تأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.