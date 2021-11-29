التعبئة والإحصاء لـ مساء dmc: مصر شهدت 213950 حالة طلاق فى 2020

جدة - نرمين السيد - قال عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إحصائية 2020 أوضحت أن هناك 876 ألف حالة زواج، و213950 ألف حالة طلاق، مؤكدًا أن حالات الطلاق انخفضت فى 2020 عن 2019 والتى سجلت 225929 ألف حالة.





وأوضح خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أكبر المحافظات من حيث معدلات الزواج هى "القاهرة ثم قنا ثم الأقصر وبنى سويف ومطروح"، وأقل المحافظات فى الزواج كانت البحر الأحمر ثم دمياط. وأشار إلى أن تعداد 2017 رصد 119 ألف حالة زواج قبل سن 18 عاما، لافتًا إلى أن أصبح هناك متابعة من المجلسين القومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة لمجابهة الظاهرة.

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