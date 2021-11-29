«تمريض الإسكندرية» تنظم معرضا خيريا للملابس الجديدة للطلاب (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، المعرض الخيرى للملابس الجديدة الذى تنظمه كلية التمريض تحت إشراف الدكتورة نفرتيتى ذكى عميد الكلية، والدكتورة رشا فؤاد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية، وبحضور الدكتورة أمل جمال الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.





وأعرب د. أبو النجا خلال الإفتتاح عن سعادته بالمستوى الجيد للتنظيم وجودة المنتجات المعروضة من ملابس وأحذية وشنط وبيعها للطلاب بسعر أقل من التكلفة، وقدم الشكر لإدارة الكلية على موقفها المتميز فى مساندة الطلاب وتلبية احتياجاتهم، ودعا إلى تكرار هذه المعارض على مستوى كل كليات الجامعة. وعلى هامش المعرض تابع نائب رئيس جامعة الإسكندرية وحدة التدريب ونادى تكنولوجيا المعلومات بكلية التمريض، استمع خلاله لعرض تفصيلى من محمد عطيه المدير الإدارى للتدريب والاختبارات بنادى تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عواطف الشرقاوى المدير التنفيذى لوحدة التدريب، عن أنشطة المركز والخدمات الطبية والتمريضية والتكنولوجية، والمشاريع والبرامج التدريبية الحديثة المقترح تقديمها لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأشاد د. أبو النجا بالمستوى التجهيزى المتميز لتلك المراكز وما تملكة من بنية تكنولوجية متميزة تجعلها قادرة على المنافسة فى ظل التحول الرقمى والتعليم عن بعد.

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